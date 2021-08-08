بعد اجتياح الفيضانات.. إجلاء ألاف السكان في كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطناجتاحت فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أدت إلى تضرر أكثر من ألف منزل وإجلاء نحو 5 آلاف شخص، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الرئيس الكوري، كيم جونغ أون، أصدر أمرا بتقديم دعم مادي ومالي وطني قوي إلى مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في حملتها للتعافي من الفيضانات.وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين في جنوب هامغيونغ ناقشوا خلال اجتماع لهم تدابير الطوارئ لتحقيق الاستقرار على وجه السرعة في حياة الناس في المناطق المتضررة من الكارثة، وزيادة تشديد أعمال الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ وتقليل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل.وأظهرت لقطات لقناة (كاي سي تي في) التي تديرها الدولة، منازل وقد وصلت المياه الى أسطحها، إضافة الى طرق وجسور متضررة.بدوره، أوضح نائب رئيس وكالة الأرصاد الجوية التابعة لكوريا الشمالية، ري يونغ نام، أنه قد يتسبب هطول مزيد من الأمطار بأضرار إضافية بسبب تشبّع التربة.وأضاف: "نتوقع أمطارا غزيرة حتى العاشر من أغسطس في مناطق عدة، تتركز حول منطقة الساحل الشرقي".يذكر أن الصيف الماضي تسببت سلسلة من الأعاصير المدارية التي ضربت كوريا الشمالية بفيضانات دمرت الأراضي الزراعية وآلاف المنازل.الجدير ذكره أن زعيم كوريا الشمالية كيم حذر في يونيو الماضي، من حساسية وضع الإمدادات الغذائية بسبب الأضرار التي خلفتها العواصف، داعيا الى اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية.