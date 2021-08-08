اعتقال مرابط.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مرابطا في الأقصى.وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المرابط المقدسي نظام أبو رموز (39 عاما)، أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى.ويذكر أن أبو رموز، من سكان بلدة سلوان، تعرض للاعتقال وللإبعاد عن المسجد الأقصى مرات عديدة، بلغت حصيلتها نحو 3 سنوات من الإبعاد.وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.ومنذ عام 2003 تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بدخول المسجد عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ما يتسبب في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.وارتكب الاحتلال ومستوطنوه (22) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال (3) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى (3387) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة، حسب التقرير.