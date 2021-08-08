عاجل

  • وحدات القمع تقتحم قسم (2) في سجن النقب وتعتدي على الأسرى

شؤون فلسطينية

اعتقال مرابط.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اعتقال مرابط.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مرابطا في الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المرابط المقدسي نظام أبو رموز (39 عاما)، أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى.

ويذكر أن أبو رموز، من سكان بلدة سلوان، تعرض للاعتقال وللإبعاد عن المسجد الأقصى مرات عديدة، بلغت حصيلتها نحو 3 سنوات من الإبعاد.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ومنذ عام 2003 تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بدخول المسجد عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ما يتسبب في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وارتكب الاحتلال ومستوطنوه (22) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال (3) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى (3387) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة، حسب التقرير.

أخبار ذات صلة

وحدات القمع تقتحم قسم (2) في سجن النقب وتعتدي على الأسرى

وحدات القمع تقتحم قسم (2) في سجن النقب وتعتدي على الأسرى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

وفاتان و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة على الأسرى واقتحام سجن النقب

هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة على الأسرى واقتحام سجن النقب

مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين

مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين

الرجوب: خارجون عن القانون أطلقوا النار على مبنى المقاطعة في جنين

الرجوب: خارجون عن القانون أطلقوا النار على مبنى المقاطعة في جنين

الاحتلال يعتقل أحد أعضاء اقليم حركة &#34;فتح&#34; في بلدة يطا

الاحتلال يعتقل أحد أعضاء اقليم حركة "فتح" في بلدة يطا

وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير بغزة

وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقال مرابط.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اعتقال مرابط.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة على الأسرى واقتحام سجن النقب

هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة على الأسرى واقتحام سجن النقب

مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين

مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل أحد أعضاء اقليم حركة &#34;فتح&#34; في بلدة يطا

الاحتلال يعتقل أحد أعضاء اقليم حركة "فتح" في بلدة يطا

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا غرب بيت لحم

سمر حمد: المقاومة في بيتا حالة وطنية يجب أن تعمم في كل مناطق الضفة

سمر حمد: المقاومة في بيتا حالة وطنية يجب أن تعمم في كل مناطق الضفة

الاحتلال يعتقل شابا غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا غرب بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الاعتداء الاجرامي على منتجع بيانكو السياحي شمال القطاع

"الديمقراطية" تدين الاعتداء الاجرامي على منتجع بيانكو السياحي شمال القطاع

منوعات

شاهد: شكران مرتجى تصدم جمهورها بخطوة فنية لاستكشاف المواهب

شاهد: شكران مرتجى تصدم جمهورها بخطوة فنية لاستكشاف المواهب

هل غادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

هل غادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما حقيقة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على حسن شاكوش؟

ما حقيقة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على حسن شاكوش؟

شاهد: فنان مصري يهاجم صوت روبي &#34;نشاز&#34;.. ما القصة؟

شاهد: فنان مصري يهاجم صوت روبي "نشاز".. ما القصة؟

ما حقيقة تعرض صلاح عبد الله لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض صلاح عبد الله لأزمة صحية جادة؟

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بإطلالته الجديدة وتغير شكله بالكامل

شاهد: قصي خولي يثير الجدل بإطلالته الجديدة وتغير شكله بالكامل

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش &#34;دون بنطال&#34;

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش "دون بنطال"

وفاة النجمة المصرية دلال عبد العزيز

وفاة النجمة المصرية دلال عبد العزيز

عربي

نصر الله: أي قصف سنرد عليه بالشكل المناسب ولا نريد خلق معادلة جديدة

نصر الله: أي قصف سنرد عليه بالشكل المناسب ولا نريد خلق معادلة جديدة

جيش الاحتلال يعتقل &#34;مشتبهاً به&#34; تسلل الحدود الشمالية على الحدود مع لبنان

جيش الاحتلال يعتقل "مشتبهاً به" تسلل الحدود الشمالية على الحدود مع لبنان

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا