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مسؤول أمني إسرائيلي: أصبحنا قاب قوسين من أيام قتال جديدة

مسؤول أمني إسرائيلي: أصبحنا قاب قوسين من أيام قتال جديدة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان)، عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، قوله: "إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال جديدة".

بحسب القناة الإسرائيلية، أضاف المصدر: "الوضع في لبنان مقلق، هناك إدراك الآن أنه تم فتح جبهة على الحدود".

وأكد المصدر الأمني أن إسرائيل لا نية لها في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان وهي مستعدة لكافة السيناريوهات.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، رفع حالة التأهب على امتداد الشريط الحدودي مع لبنان، في ظل الوضع الأمني الراهن.

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