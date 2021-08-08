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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الأحد، بمدن متفرقة، في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابًا غرب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم رومي، عقب دهم منزل ذويه، في مدينة بيت جالا، وتفتيشه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أحد أعضاء إقليم حركة "فتح"، في بلدة يطا.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا، واعتقلت عضو إقليم حركة "فتح"، محمد خالد الشواهين، 50 عامًا، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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