وفاتان و77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إصابة فحص 395 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1104 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 117289، منها 1429 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 20 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 114756 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 62 ، منها 45 حالة خطرة.وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة وهي تكفي لـ 110135 شخصا.