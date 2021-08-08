مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، اندلاع مواجهات متفرقة في نابلس، إلى جانب اعتداءات مستوطنين على مركبات المواطنين في طوباس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا في بيت لحم.ففي نابلس، اندلعت مساء أمس والليلة الماضية مواجهات في بلدة بيتا بعد فعاليات الإرباك الليلي على مفرق البلدة القريب من الشارع الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد شادي الشرفا.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف نقلت مواطنا أصيب برصاص الاحتلال الحي، في منطقة اليد إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما أصيب تسعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و27 اختناقا بالغاز، وثلاثة سقوط خلال المواجهات التي شهدتها البلدة.وفي طوباس، اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين قرب حاجز تياسير العسكري شرق طوباس وحطموا زجاج مركبتين لمواطنين، أثناء مرورهما قرب الحاجز المقام عنوة على أراضي المواطنين.ويشار إلى أن المستوطنين يسعون لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المعسكر الإسرائيلي المقام على أراضي المواطنين في منطقة بيارة سعود شرق طوباس.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إبراهيم رومي، عقب دهم منزل ذويه في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.