وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت شرطة المرور، في غزة، اليوم الأحد، إن طواقمها سجلت حالة وفاة، و3 إصابات، في 7 حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة لوقوع أضرار مادية بالمركبات ومكونات الطريق.وبينت الشرطة أن المحاور والمفارق الرئيسية في القطاع تشهد منذ الصباح الباكر حركة مرورية نشطة، لافتةً لوجود ازدحامات في محيط سوق عبسان شرق خانيونس، وسوق المغازي بالمحافظة الوسطى، وسوق زايد بمحافظة الشمال.ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وتابعت "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.. يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640".