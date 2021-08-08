سمر حمد: المقاومة في بيتا حالة وطنية يجب أن تعمم في كل مناطق الضفة



ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في محاولة لطرد الاحتلال من المكان.



رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة سمر حمد المرشحة عن قائمة القدس موعدنا، إن ما يجري في بيتا حالة صمود وتضحية وطنية فريدة سطرها أهالي البلدة في وجه الاحتلال.ودعت حمد لتعميم المقاومة في بيتا الى كل مناطق الضفة لمواجهة الأطماع الاستيطانية.وأكدت على ضرورة استمرار أهالي البلدة بمقاومة المشاريع الاستيطانية وابتكار الأساليب الجديدة لإرغام الاحتلال على إخلاء البؤرة "أفيتار" وإرجاع الحق إلى أهله.وقالت حمد:" إن ما يحدث في بيتا من مقاومة شعبية متصاعدة في وجه الاحتلال والمستوطنين، أوجدت وهجا وأثرا يمتد إلى كل مناطق الضفة حتى زوال الاستيطان ودحر الاحتلال عن أرضنا".ورأت حمد بأن أهالي بيتا ومن خلال تواصل تقديمهم للتضحيات والشهداء يسجلون انتصارا جديدا على الاحتلال بدأت معالمه من خلال إخلاء البؤرة الاستيطانية (افيتار) من المستوطنين وسيكون مشهدها النهائي خلع البؤرة بشكل كامل.ونبهت الناشطة حمد، الى المقاومة الشعبية المستمرة في الضفة المحتلة منذ معركة سيف القدس عنوانها طرد وإزالة الاستيطان "الإسرائيلي" واستعادة الأرض المحتلة، مشيرة إلى أن المقاومة تمتد وتبتكر أساليب مختلفة.ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.