"2 مليون معتمر شهريًّا".. السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

رام الله - دنيا الوطنتبدأ المملكة العربية السعودية، تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من يوم غد الإثنين؛ لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم غد الإثنين 9 آب/ أغسطس، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.وقالت إن ذلك سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.ولفتت إلى إصدار التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا وتوكلنا)، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن وزارته عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الانسان.ودعا مشاط إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال التطبيقي المتاحين.