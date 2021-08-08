الطقس: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 31-22 31-22 31-22 بيت لحم 31-22 31-22 31-22 رام الله والبيرة 30-21 30-21 30-21 طولكرم 33-24 33-24 33-24 نابلس 32-22 32-22 32-22 قلقيلية 33-24 33-24 33-24 جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 31-22 31-22 31-22 طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 32-22 32-22 32-22 الخليل 30-21 30-21 30-21 غزه 31-25 31-25 31-25 أريحا 40-28 40-28 40-28 خانيونس 31-25 31-25 31-25 الأغوار الشمالية 38-27 38-27 38-27 رفح 32-24 32-24 32-24

رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، اليوم الأحد، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية و بقاء الجو حاراً إلى شديد الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الاثنين 2021/08/09 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2021/08/10 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأربعاء 2021/08/11 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي