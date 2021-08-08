شؤون فلسطينية

الطقس: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، اليوم الأحد، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية و بقاء الجو حاراً إلى شديد الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/08/09 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة،  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/08/10 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة،  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الأربعاء 2021/08/11 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة،  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 31-22 31-22 بيت لحم 31-22 31-22 31-22
رام الله والبيرة 30-21 30-21 30-21 طولكرم 33-24 33-24 33-24
نابلس 32-22 32-22 32-22 قلقيلية 33-24 33-24 33-24
جنين 34-23 34-23 34-23 سلفيت 31-22 31-22 31-22
طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 32-22 32-22 32-22
الخليل 30-21 30-21 30-21 غزه 31-25 31-25 31-25
أريحا 40-28 40-28 40-28 خانيونس 31-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 38-27 38-27 38-27 رفح 32-24 32-24 32-24

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