أهالي بيتا ينظمون فعاليات الإرباك الليلي على مفرق البلدة

رام الله - دنيا الوطننظم أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس مساء اليوم السبت فعاليات إرباك ليلي على مفرق البلدة القريب من الشارع الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد شادي الشرفا.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي تواجدت على مدخل البلدة بشكل مكثف وقامت بملاحقة الثوار والشبان.وأشعل الشبان الإطارات على مفرق بيتا في وقت أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة للكشف عن الشبان الناشطين في المكان.كما شاركت وحدات وحدة الليزر والكشافات والمشاعل في الإرباك بعد انتقالها مؤقتاً من جبل صبيح إلى مفرق البلدة.