"النضال الشعبي" تدين الاعتداء على منتجع بيانكو وتنتقد سياسة التهاون الأمني

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وبشدة الاعتداء الذي استهدف منتجع "بيانكو" السياحي شمال قطاع غزة.وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا "العمل المدان الهادف لزرع الخوف بين المواطنين حيث تم تفجير عبوة ناسفة في محيط المنتجع"، "أمر يدعو إلى محاسبة أصحاب الفكر الظلامي".وانتقدت الجبهة، سياسة التهاون واللامبالاة التي تتبعها الجهات المسؤولة في القطاع، إزاء انتشار ظاهرة التطرف والفكر الظلامي و التكفيري، داعياً لـ "محاسبة من يعبث بالأمن الداخلي ويرهب المواطنين"، وفق ما جاء في البيان.وطالبت الجبهة جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية إلى التوحد جميعاً من أجل حماية الجبهة الداخلية، ومواجهة كل المحاولات المشبوهة لنشر الفكر التكفيري، واجتثاث ذلك.