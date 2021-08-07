نصر الله: أي قصف سنرد عليه بالشكل المناسب ولا نريد خلق معادلة جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، إن قصف إسرائيل لجنوب لبنان قبل يومين خطير جدا ولم يحصل منذ (15 عاماً)، محذراً من أن أي غارة جوية إسرائيلية سيتم الرد عليها بشكل مناسب.وفي كلمة متلفزة له مساء اليوم، قال نصر الله "أيا تكن الأوضاع الداخلية في لبنان فسنحمي شعبنا وبلدنا ويجب عدم المراهنة على الانقسام اللبناني".وتابع "أقول للعدو لا تراهن على البيئة المحيطة بالمقاومة فهي داعمة ومخلصة في كل وقت"، وفق ما نقل موقع قناة (الجزيرة).وأكد نصر الله أن "الهدف من العملية أمس هو تثبيت قواعد الاشتباك لحماية بلدنا، ولكننا لا نريد خلق معادلة جديدة"، مضيفا "قصفتم أرضا مفتوحة فقصفنا أرضا مفتوحة".وفي هذا الصدد، قال نصر الله "نتحمل المسؤولية بشكل رسمي عن الرد على الغارات الإسرائيلية على لبنان".وأضاف أن المقاومة اختارت مزارع شبعا للرد لأنها مناطق عسكرية لا يوجد فيها مدنيون، مشيرا إلى أن القصف في النهار كان متعمدا.وقال الأمين العام لحزب الله إن "التقدير الإسرائيلي لميزان الردع الذي أوجدته المقاومة سيتداعى عبر الغارات"، مؤكدا أن "حرب (يوليو) تموز 2006 أوجدت ميزان ردع مع العدو الإسرائيلي".وشدد نصر الله على أن إسرائيل لم تشن غارات على لبنان طيلة 15 عاما، بسبب خشيتها من تداعيات الحرب مع المقاومة.وكان (حزب الله) أعلن أمس أنه قصف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن قصفه هذا يأتي ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مفتوحة جنوبي البلاد فجر الخميس.