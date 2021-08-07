شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على معلومات وردت من شرطة محافظة بيت لحم تتعلق بحيازة احد الأشخاص في الخليل على كمية من المواد المخدرة بمنطقة نائية ، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة الخليل للمكان لتفتيشه وضبط هذه المواد.

وأضافت أنه خلال عملية تفتيش المكان وهي منطقة حرجية تم العثور على أكثر من كغم من مواد يشتبه انها مخدرة كانت عبارة عن 1181 جراما من الماريجوانا و103 حبات من الاكستازي المخدرة.

وأكدت مواصلة إجراءات البحث والتحري للقبض على صاحب هذه المواد المخدرة كذلك تم ضبطها اصولا.

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