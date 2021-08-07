الشرطة تقبض على فار من العدالة صادر بحقه أوامر حبس بملايين الشواكل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة المكثفة من قبل إدارة الشرطة القضائية وردت معلومات حول وجود الشخص المذكور في احدى البلدات غرب رام الله.





وتنوعت المذكرات الصادرة بحقه ما بين مذكرات إحضار بتهم التزوير في أوراق رسميه واستعمال سندات مزوره وغسل أموال و مذكرات محكومية بتهمة اصدار شيك بدون رصيد والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية ومذكرات توقيف بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقليد ختم الدولة.



وقامت الشرطة القضائية بالقبض على الشخص المذكور والتحفظ عليه من أجل احالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات، وصادر بحقه 25 مذكرة قضائية منها 9 أوامر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 6 ملايين شيكل في رام الله.