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شؤون فلسطينية

أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة

أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة، د. عاطف أبو سيف، إن الحكومة تولى أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة وتعمل على تحقيق مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أبوسيف مع نخبة من المثقفين من كتاب وشعراء وممثلين ومسرحيين وفنانين تشكيليين وموسيقيين في مقر اتحاد الكتاب والأدباء بمدينة غزة.

وأكد أبو سيف أن الحكومة تنظر بأهمية كبيرة لتطوير قطاع الثقافة بشكل عام ومنح المناطق ذات الخصوصية العالية أهمية أكبر من أجل تعزيز صمود شعبنا فيها في مواجهة التحديات التي يعيشها.

وأضاف أن الوزارة توفر المنح المختلفة لمساعدة المؤسسات الثقافية في القطاع من خلال موازنتها التي تستهدف تحقيق أهداف الخطة الوطنية الاستراتيجية أو من خلال منح الصندوق الثقافي التابع للوزارة، منوهاً إلى أن العشرات من المؤسسات والمراكز والأفراد العاملين في قطاع غزة استفادوا من منح الوزارة ومنح الصندوق التابع لها خلال الفترة الماضية.

واستعرض أبو سيف جهود الحكومة في تمكين المؤسسات من أجل القيام بدورها مؤكداً على عمق العلاقة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي الثقافي بغية تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي أقرتها الحكومة ومشدداً على أن هذه الخطة ترى دوراً كبيراً للثقافة في تعزيز صمود شعبنا وحماية هويته الوطنية، لذا أطلقت الحكومة برنامج حماية الرواية الفلسطينية هذا العام والذي أقرت له موازنة خاصة.

وتابع أبو سيف أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكامل واجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة، وفي كافة محافظات الوطن.


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