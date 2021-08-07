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شؤون فلسطينية

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا نخشى خوض معركة بقطاع غزة إذا اضطررنا لذلك

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا نخشى خوض معركة بقطاع غزة إذا اضطررنا لذلك
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، اليعازر توليدانو، في حديث مغلق مع سكان غلاف غزة، إن "موسم الاحتواء انتهى".

وأضاف: بأن الجيش لن يقبل العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العملية العسكرية الأخيرة، "كما أننا لا نخشى خوض معركة إذا اضطررنا لذلك"، وفق تعبيره.

وتابع: "ما كان حتى اليوم، لن يكون في المستقبل .. سنرد على أي حدث، حتى لو كانت بالونات".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، وأرضاً زراعية في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع الإدارة المدنية بأربعة صواريخ على الأقل، كما استهدفت أرضاً زراعية بجواره.

وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية، نيران رشاشاتها الأرضية تجاه الطائرات المغيرة، في شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائرات مقاتلة أغارت على موقع يتبع لحركة حماس ومربض لإطلاق الصواريخ، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، أمس الجمعة.

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