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دولي

رغم تلقيهم جرعات التطعيم.. السلالة الكولومبية تقتل سبعة مسنين في بلجيكا

رغم تلقيهم جرعات التطعيم.. السلالة الكولومبية تقتل سبعة مسنين في بلجيكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس (كورونا) المستجد على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة.

جاء ذلك وفق ما قال، فريق متخصص في علم الفيروسات أجرى الفحوص، حسب ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وتم رصد السلالة التي نشأت في كولومبيا ويطلق عليها اسم (بي.621.1) في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لكن حالات الإصابة بها في أوروبا نادرة.

وقال مارك فان رانست، خبير الفيروسات بجامعة لوفين التي أجرت الفحوص على السلالة التي رُصدت في دار المسنين، إن السبعة الذين توفوا في الدار الواقعة في بلدة "زافينتيم" بجوار بروكسل كانوا في الثمانينيات أو التسعينيات من العمر وكان بعضهم في حالة صحية سيئة الفعل.

وتعليقا على وفاة النزلاء رغم تلقيهم جرعات التطعيم كاملة، قال فان رانست "إنه أمر مثير للقلق".

وأضاف أن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت السلالة الكولومبية أسرع انتشارا من السلالات الأخرى.

وتابع: أن هذه السلالة تمثل أقل من 1%من حالات (كوفيد-19) في بلجيكا حاليا مقارنة بنسبة اثنين بالمئة من الحالات في الولايات المتحدة وما يزيد عن ذلك في ولاية فلوريدا.

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