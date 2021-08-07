شؤون فلسطينية

غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات
منتجع شمال غزة اُستهدف بتفجير عبوة ناسفة
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث التفجير الذي وقع في محافظة شمال غزة مساء الجمعة، وألحق أضراراً في أحد المنتجعات، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، ويطالب المركز جهات الاختصاص بملاحقة الجناة ومن خلفهم وتقديمهم للعدالة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن انفجاراً وقع عند حوالي الساعة 23:55 من مساء يوم الجمعة الموافق 6/8/2021، قرب منتجع بيانكو العائلي، الكائن في منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، وألحق الانفجار أضراراً في السور الشمالي للمنتجع، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات. هذا ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنشورات جرى تناقلها عبر صفحات موقع (فيسبوك) كانت تحرض على المنتجع وإدارته، بحجة نيتهم إقامة حفل غنائي مختلط، ودعت الحكومة إلى ما أسمته "إيقاف هذا المنكر".

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا الحادث، فإنه يحذر من أبعاده وانعكاساته على السلم والأمن المجتمعيين، وعليه يطالب المركز جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم صوناً لأمن المجتمع وانتصاراً لسيادة القانون.

أخبار ذات صلة

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طالع: مُلحق كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع: مُلحق كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف أحد المنتجعات السياحية شمال غزة

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف أحد المنتجعات السياحية شمال غزة

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

&#34;الديمقراطية&#34;: الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي

"الديمقراطية": الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;الميزان&#34; يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش &#34;دون بنطال&#34;

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش "دون بنطال"

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

عربي

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل