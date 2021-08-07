مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بعد تنظيم المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس للبلدة.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت، أشعل خلالها شبان الإطارات المطاطية خلال المسيرة الرافضة للاستيطان في قرية كفر قدوم، وشرعت بالقيام بأعمال إرباك للاحتلال عبر إشعال الإطارات على غرار عمليات الإرباك في بيتا وغيرها من مناطق الضفة المحتلة.ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت الكمائن في منازل مهجورة وبين أشجار الزيتون، واعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.