طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على فارٍ من وجه العدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة 4.5 مليون شيكل في طولكرم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال المتابعة الحثيثة للأشخاص الهاربين من وجه العدالة فقد تمكن مركز شرطة عتيل وبإسناد من الشرطة القضائية وشرطة شويكة بشرطة محافظة طولكرم، من القبض على شخص صادر بحقه 16 أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 4.5 مليون شيكل وصادر بحقه أيضا ست مذكرات إحضار نيابة بمبالغ طائلة وهو فار من العدالة منذ أكثر من أربع سنوات.وأكدت الشرطة أنها لن تتهاون في تنفيذ المذكرات القضائية والذي من شأنه ان يحقق أمن المواطن ويحافظ على ممتلكاته.