شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف أحد المنتجعات السياحية شمال غزة

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف أحد المنتجعات السياحية شمال غزة
منتجع شمال غزة اُستهدف بتفجير عبوة ناسفة
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة ترهيب المواطنين باستهداف أحد المنتجعات السياحية الواقع شمال غزة، والذي أنشئ حديثاً على شاطئ البحر، وذلك بمحاولة تفجير السور الخارجي، بعبوة شديدة الانفجار، بذريعة إقامة حفل غنائي مختلط، حيث مس التفجير الذي وقع خارج السور جزءا من السور.  
 
ووفق بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد باشرت الشرطة الفلسطينية في الحادث وقامت بما يلزم من تحقيق ومتابعة فور وقوع الحدث، مطالباً بـ "اتخاذ المقتضى القانوني لكل من يثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي". 

واستنادا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 11:55 مساء يوم أمس الجمعة الموافق 6/8/2021، أقدم مجهولون على زرع جسم متفجر بجانب السور الشمالي الشرقي لمنتجع "بيانكو" السياحي الساحلي، بمنطقة الواحة على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومن ثم تفجيره، بعد وقت قصير، مما أدى إلى انهيار جزء من السور.   

ونقل المركز عن سهيل السقا، مالك المنتجع، قوله بأن شخصاً، عرف عن نفسه، حضر في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 4/8/2021، للمنتجع، وطالب الموظفين بمنع حفل غنائي داخل المنتجع، كان من المزمع اقامته مساء اليوم التالي.  

وأجلسه صاحب المنتجع مع ابنه أحمد، مدير المنتجع، الذي أخبره بأن إدارة المنتجع حصلت على تصريح من قبل وزارة الداخلية لإقامة الحفل، وإن كان لديه مشكلة فليتوجه إلى وزارة الداخلية.   وأضاف السقا، بأن قوات الأمن، منذ لحظة التفجير حضرت للمكان، وباشرت بالتحقيق في الحادث، وتابعت مجريات الأحداث، أولاَ بأول، واعتقلت عددا من المشتبه بهم. 

يشار إلى أنه بمجرد إعلان المنتجع، منذ أيام، عن موعد إقامة الحفل الغنائي، الخميس 5 أغسطس 2021، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على الحفل، وطالبوا بعدم إقامته، بحجة أنه حفل مختلط، وأنه يخالف العادات والدين، كما طالبوا بإغلاق المنتجع. كان من بين هؤلاء، الشخص الذي حضر للمنتجع وطالب ادارته بمنع اقامته. ومن ثم قام الشخص ذاته، بكتابة منشور، في أعقاب تفجير المنتجع، اكدة خلاله أنه حذر من إقامة الحفل الغنائي. 

ويشير المركز إلى أن هذا المنتجع هو مشروع استثماري حديث وخاص افتتح منتصف الشهر الماضي، وأقيم على مساحة 12 دونماً، ويعمل به نحو 120 عاملاً، ولاقى رواجاً كبيراً منذ افتتاحه من قبل المواطنين من أنحاء قطاع غزة.  

ويشدد المركز على أهمية دعم مثل هذه المشاريع وغيرها، والتي تساهم في دعم السياحة الداخلية، والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب والتخفيف من اثار الحصار. كما يشير إلى أن قطاع غزة يشهد إقامة حفلات غنائية مماثلة في أماكن مختلفة من قطاع غزة بترخيص من وزارة الداخلية.  

وفي ضوء ذلك، يخشى المركز أن تستهدف حفلات أخرى من قبل مجهولين، وترهيب المواطنين بهدف منع إقامة حفلات مختلطة، وأن تتخذ مجموعات القانون باليد. 

ويؤكد المركز على كل الجهود الرامية للحفاظ على الحريات العامة للمواطنين، وعدم السماح لأي جهة كانت بتعكير الحياة المدنية والتأكيد على مبدأ سيادة القانون. 

كما يطالب وزارة الداخلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث. ويؤكد المركز على الدور الهام والواجب لوزارة الداخلية في توفير الحماية للمواطنين من تعرض طرف ثالث لحقوقهم وحرياتهم، بما في ذلك حماية الممتلكات الخاصة، لما لذلك من أهمية كبير في تهيئة الأجواء لمزيد الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. 

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الميزان&#34; يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طالع: مُلحق كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع: مُلحق كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

&#34;الديمقراطية&#34;: الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي

"الديمقراطية": الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;الميزان&#34; يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

غزة: "الميزان" يستنكر ويطالب بالتحقيق في تفجير بالقرب من أحد المنتجعات

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

مواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

طولكرم: الشرطة تقبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه 16 مذكرة حبس بقيمة ملايين الشواكل

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

قائمة طويلة.. من هم الفنانون الذين توفوا بفيروس (كورونا)؟

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش &#34;دون بنطال&#34;

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش "دون بنطال"

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

عربي

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا

الجيش الإسرائيلي: حزب الله تعمد استهداف مناطق مفتوحة بمزارع شبعا

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل