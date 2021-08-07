شؤون فلسطينية

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها

قلقيلية: القبض على مواطنة أخفت 4 كغم من مادة يشتبه أنها مخدرة داخل منزلها
مواد يشتبه أنها مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم السبت، القبض على مواطنة بعد أن ضبطت ما يزيد عن 4 كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة في منزلها بمدينة قلقيلية.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه بناءً على معلومات ومتابعة حثيثة  من فرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة قلقيليه حول وجود كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزل، على الفور تم استصدار امر تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من الشرطة الخاصة وإدارة الحراسات و مركز شرطة مدينة قلقيلية والعنصر النسوي إلى المنزل.

وأضاف: أنه أثناء عملية تفتيش المنزل حاولت صاحبة المنزل القاء كمية من هذه المادة من احدى النوافذ، إلا أن الشرطة قامت بضبطها، وتبين أنها مادة يشتبه أنها مادة القنب الهندي المخدرة بلغ وزنها ما يزيد عن (4) كغم.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم القبض على صاحبة المنزل، وتم التحرز على المادة المضبوطة، في حين باشرت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها لإلقاء القبض على صاحب المنزل و تقديمه للعدالة.

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