غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

رام الله - دنيا الوطنأوصى الباحث مصطفى عبيد من خلال أطروحته في دراسته للماجستير والتي بعنوان "دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المقدمة في هيئة التقاعد الفلسطينية " من جامعة الأزهر – غزة ، على ضرورة تركيز هيئة التقاعد الفلسطينية على تطوير إدارة الخدمات الإلكترونية باعتبارها أحد أهم المحاور نحو التوجه لتطبيق الإدارة الإلكترونية بشكل متكامل، إذ يتوجب على الهيئة ضرورة تركيز الجهود على تطوير تطبيقات خاصة يتم رفدها بمعارف وخبرات العاملين، وتطويرها بما يحقق احتياجات المستفيدين من تلك الخدمات، ويسهم في إيجاد طرق جديدة تتسم بالسهولة والسرعة في إنجازها على غرار التطبيقات الإلكترونية التي طورها القطاع الفلسطيني الخاص، كالبنوك وشركات الاتصالات.وقد قدم الباحث في دراسته نموذجأ مقترحأ لتطبيق اندرويد على الهاتف المحمول اطلق عليه اسم (معاشي موبايل ) تم استنباط مكوناته من خلال عمله داخل الهيئة ، والذي بدوره يقوم بسرعة وتسهيل تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين .كما دعا الباحث إدارة الهيئة ممثلة برئيسها د. ماجد عطا الحلو بتبني هذا المقترح لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في إطار الاستفادة مما توفره التكنولوجيا من مزايا يمكن استخدامها في إطار أعمال الهيئة.