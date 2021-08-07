شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي

"الديمقراطية": الحديث عن إجراءات بناء الثقة مع دولة الاحتلال دجل سياسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحديث الأمريكي والإسرائيلي عما يسمى "بناء إجراءات الثقة" بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، إنما هو حديث يدخل في باب الدخل السياسي.

يأتي ذلك في ظل وقائع يومية تؤكد أن التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس المحتلة) وفي قطاع غزة بات هو السمة اليومية للسياسة الإسرائيلية.

وشددت "الديمقراطية" على أن إسرائيل تمارس القتل العمد وآخرها جريمة القتل الموصوفة في جبل صبيح في بلدة بيتا، وإطلاق النار العشوائي بالرصاص الحي على المحتجين على الاستيطان، كما هو بات مشهوداً كل يوم جمعة في انحاء مختلفة من الضفة، أو مصادرة الأراضي الزراعية والمراعي والمواشي والجرارات والمركبات الزراعية وينابيع المياه، على يد المستوطنين في مناطق الأغوار، وهدم المساكن والمؤسسات، فضلاً عما يدور في مدينة القدس من ترتيبات يومية، من تهجير للسكان، وإقامة مدينة "القدس الكبرى" على أنقاض القدس الفلسطينية العربية، عبر تهجير سكانها وطمس معالمها الثقافية والاجتماعية والدينية والحضارية والتاريخية والأثرية.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بينما يستمر العدوان على شعبنا في القطاع، إما بالنار عبر القصف المدفعي والغارات الجوية، أو تشديد الحصار، أو بعرقلة مشروع إعادة اعمار ما دمره العدوان، أو في حرمان شعبنا من المساعدات المالية من الدول العربية الشقيقة.

وقالت الجبهة: أخطر ما في هذا الأمر، أن البعض في الحالة الفلسطينية يثق بالحديث الأمريكي عن الكذوبة وبناء إجراءات الثقة، عبر الانفتاح غير المفهوم وغير المجدي على حكومة دولة الاحتلال باعتبارها (كما قيل في اللقاء الصحفي بين أحد أعضاء اللجنة التنفيذية والصحافة الإسرائيلية في رام الله) انها تحمل تغييراً يميزها عن الحكومات الإسرائيلية السابقة، ما يساهم – للأسف – من بعض الأطراف الفلسطينية، في ترويج للأوهام السياسية، بما في ذلك الوهم على الرهان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية، في الوقت الذي تؤكد فيه كل الوقائع أن لا الرباعية الدولية، ولا الإدارة الأمريكية الحالية في وارد فتح ملف القضية الفلسطينية، الا من زوايا التسكين، عبر الحديث عما يسمى بناء إجراءات الثقة.

ودعت الجبهة بالمقابل إلى وقف الرهانات الخاسرة، والتحلي بالواقعية، الأمر الذي يتطلب بناء استراتيجية وطنية بديلة وجديدة للمجابهة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإعادة تجميع الصف الوطني في خندق المقاومة والمجابهة الشعبية بكل أشكالها، وتعديل اتجاهات البوصلة نحو الهدف الحقيقي لنضالنا، ودحر الاحتلال وطرد المستوطنين واستعادة كل شبر من ارضنا المحتلة وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من جزيران/يونيو 1967.

أخبار ذات صلة

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

التعليم العالي تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق &#34;اندرويد&#34; على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

غزة: باحث فلسطيني يقدم نموذجاً مقترحاً لتطبيق "اندرويد" على الهاتف المحمول لصالح هيئة التقاعد

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

البزم: لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر

البزم: لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر

الرئاسة: أبو مازن سُيعلن أمام الجمعية العامة عن مبادرة تُلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها

الرئاسة: أبو مازن سُيعلن أمام الجمعية العامة عن مبادرة تُلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها

منوعات

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

مثلث الصداقة يفقد ضلعيه بوفاة دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي

قائمة طويلة.. من هم الفنانين الذي توفيوا بفيروس (كورونا)؟

قائمة طويلة.. من هم الفنانين الذي توفيوا بفيروس (كورونا)؟

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش &#34;دون بنطال&#34;

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش "دون بنطال"

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

عربي

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ