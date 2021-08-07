دولي

بشأن مكافحة (كورونا).. فترة حرجة جداً تمر بها إسرائيل

بشأن مكافحة (كورونا).. فترة حرجة جداً تمر بها إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الطاقم الاستشاري لشؤون الجائحة في إسرائيل، ارنون افيك، إن إسرائيل تمر حاليا في فترة حرجة جدا فيما يخص مكافحة الوباء.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه بالإمكان الحيلولة دون فرض طوق، منوها بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن هناك مليون إسرائيلي لم يتوجهوا لتلقي التطعيم على الرغم من أن الأمر متاح لهم.

وخلال حديث مع إذاعة (كان) رأى افيك الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير عام مستشفى شيبا في تل هشومير، أنه إذا ما حصل هؤلاء على التطعيم فانه يمكن احتواء الفيروس.

في السياق، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت غداً جلسة تكرس لبحث مسألة افتتاح السنة الدراسية الوشيكة أم لا.

ونقلت مراسلة قناة (كان) عن مصدر في (كابينت كورونا) قوله: إنه لا ضمان حيال عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل.

على الصعيد ذاته أفادت (القناة 12)، أنه اذا ارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة الى ما بين 600 و700، فإن الحكومة ستبت في مسألة فرض إغلاق مشدد من عدمه. 

ورجحت القناة تزايد هذه الحالات والوصول الى هذا الرقم في غضون أقل من أسبوعين، إذا لم ينجح التطعيم في تثبيط المنحنى الوبائي.  

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