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لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل

لبنان بصدد تقديم شكوى ضد إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.

ووجهت زينة عكر هذه البرقية لإدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات، لما يشكل من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، للمرة الثانية منذ الأسبوع الجاري، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه "حزب الله".

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