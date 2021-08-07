دولي

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تفاصيل لقاء الرئيس الإيراني مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "إن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على إسرائيل"، مؤكدا أن فلسطين والقدس القضية الأهم للعالم الإسلامي.

واعتبر الرئيس الإيراني لدى استقباله، أمس الجمعة، في طهران أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو جهاد طلال ناجي، ومساعده أبو احمد فؤاد، أن فلسطين والقدس الشريف القضية الأهم للعالم الإسلامي.

وقالك "نتواصل فصائل المقاومة اليوم بعزم راسخ وبالاعتماد على الباري تعالى والثقة بقدراتها، الطريق الوضاء للمجاهدين الذين سلكوا نهج المقاومة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وأشار رئيسي إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على الإسرائيليين، مضيفا: "الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي من اتفاقياته ومعاهداته التي أبرمها، وأن الذين يسعون وراء تطبيع العلاقات مع هذا الكيان سيدركون خطأهم قريبا".

وشدد رئيسي على ضرورة التضامن والوحدة بين فصائل المقاومة، وقال: "كلما تعززت الوحدة والتعاون بين مختلف فصائل المقاومة فإن نتائج وانتصارات أكبر ستتحقق لتيار المقاومة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني اليوم أكثر عجزا، والمقاومة أقوى مما مضى، وستزداد قدراتها يوما بعد يوم، وأن منطق المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة من يرفض المنطق".

من جانبه هنأ أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال موجها كلامه له: "الاعداء يشعرون بقلق كبير من انتخاب الشعب الإيراني العظيم لكم".

وأكد طلال ناجي على "مواصلة طريق المقاومة حتى النصر النهائي".

أخبار ذات صلة

وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة لفيروس (كورونا) أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة

وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة لفيروس (كورونا) أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة

دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا بإصابات ووفيات (كورونا)

دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا بإصابات ووفيات (كورونا)

طالبان: فرضنا سيطرتنا على ولايتين بأفغانستان

طالبان: فرضنا سيطرتنا على ولايتين بأفغانستان

تركيا: السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية خلال الـ10 أيام الأخيرة

تركيا: السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية خلال الـ10 أيام الأخيرة

الحرس الثوري الإيراني يُهدد إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يُهدد إسرائيل

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و300 ألف وفاة و202 مليونا و431 ألف إصابة

(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و300 ألف وفاة و202 مليونا و431 ألف إصابة

القيادة الوسطى الأمريكية: المسيرات التي استهدفت &#34;ميرسر ستريت&#34; إيرانية الصنع

القيادة الوسطى الأمريكية: المسيرات التي استهدفت "ميرسر ستريت" إيرانية الصنع

تعيين مايك هرتسوغ سفيراً جديداً للاحتلال في الولايات المتحدة

تعيين مايك هرتسوغ سفيراً جديداً للاحتلال في الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

نابلس: مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوات صوتية في بيتا

نابلس: مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوات صوتية في بيتا

منوعات

قائمة طويلة.. من هم الفنانين الذي توفيوا بفيروس (كورونا)؟

قائمة طويلة.. من هم الفنانين الذي توفيوا بفيروس (كورونا)؟

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش &#34;دون بنطال&#34;

شاهد: أحدث إطلالات نسرين طافش "دون بنطال"

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

عربي

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ