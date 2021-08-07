شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان

عزام الأحمد: الرئيس عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة من الأدوية لمخيمات لبنان
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لـمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن  الرئيس محمود عباس أعطى توجيهاته لتقديم شحنة الأدوية اللازمة عبر وزارة الصحة الفلسطينية إلى أهلنا في مخيمات لبنان".

وقال الأحمد، عبر تلفزيون فلسطين "تأتي تلك التوجيهات في ظل التطور الذي شهدته مُستشفياتنا في لبنان من تجهيزات وكادر طبي، وتقديم العلاج إلى الجميع دون تفرقة في الجنسية".

وأوضح الأحمد إلى "التطوير الذي شمل القطاع الصحي الفلسطيني في لبنان، وفي مُقدمته "مُستشفى الهمشري"، وبقية المُستشفيات والمُستوصفات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا التطور يشمل كذلك الكفاءات والتجهيزات، وأصبح هناك أحدث أجهزة لتصوير الأشعة، والقسطرة المُتطورة، التي أشرف الرئيس شخصيا على تزويدها، وكذلك الضمان الصحي، الذي أصبح الآن موجودا لكل الفلسطينيين في لبنان، سواءً أكانوا مُتفرغين أم غير مُتفرغين، مؤكدا استمرار رعاية عائلات الشهداء".

وأكد الأحمد أن "الرئيس محمود عباس كان يُتابع موضوع توفر الأدوية أو فقدانها في لبنان، وأعطى توجيهات لتأمين شحنة، حيث زَوّدنا سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور بقائمة الأدوية المطلوبة، التي جُهِّزَتْ من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية، ورئيس الوزراء محمد اشتية، الذي أشرف على مُتابعتها.

ولفت إلى أن قطاع التعليم أيضا شهد تطورا ملحوظا بدعم من "صندوق الرئيس محمود عباس"، الذي تأسس مُنذ سنوات، وقال: "في كل عام هناك آلاف الخريجين الناجحين، الذين تُدفع لهم أقساطهم الجامعية"، كذلك يوجد صندوق دعم المشاريع الصغيرة، "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، الذي يقوم بخدمة أهلنا في مُخيمات لبنان بسبب طبيعة الأوضاع هناك، وفي ظل مُواجهة أزمة مالية وانهيار العملة اللبنانية.

وفي سياق آخر، لفت الأحمد إلى أن المُؤتمر العام الخامس لإقليم حركة "فتح" في لبنان الذي حمل عنوان  القرار الوطني الفلسطيني المُستقل- دورة الشهيد الدكتور صائب عريقات، اكتسب أهميته من توقيت انعقاده، معتبرا النجاح الكبير الذي حقّقه المؤتمر يسجل لكافة فصائل "مُنظّمة التحرير".

ولفت إلى أنّ الفصائل خاطبت أبناء فتح خلال المؤتمر، وناقشت الأوضاع السياسية العامة في الساحة الفلسطينية، وأطلعتهم على مجريات الأحداث حول الوضع السياسي بتصفية "صفقة القرن"، التي قضينا عليها بجهودنا وصمودنا وتلاحم أبناء شَعبِنا في الداخل والخارج، وفي الشتات، ودور جاليتنا في الولايات المُتّحدة الأميركية، وأوروبا، وغيرها.

 وقال: "نتحرك الآن سياسيا من أجل عقد "مُؤتمر دولي" تحت مظلّة الأُمم المُتّحدة، بمُشاركة الرباعية الدولية، ولم تعد أميركا وحدها أو دولة واحدة ترعى عملية السلام، بل كل المُجتمع الدولي، استنادا إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية".

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

قيادي بفتح: المجلس الثوري سيعقد جلسة في بلدة بيتا جنوب نابلس

قيادي بفتح: المجلس الثوري سيعقد جلسة في بلدة بيتا جنوب نابلس

البزم: لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر

البزم: لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر

الرئاسة: أبو مازن سُيعلن أمام الجمعية العامة عن مبادرة تُلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها

الرئاسة: أبو مازن سُيعلن أمام الجمعية العامة عن مبادرة تُلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 70% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

قوات الاحتلال تواصل تجريف أراضي المواطنين في بلدة جيوس

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

أبو يوسف يؤكد ضرورة وجود آليات تتضمن فرض العقوبات على الاحتلال ومحاكمته

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

نابلس: مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوات صوتية في بيتا

نابلس: مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوات صوتية في بيتا

منوعات

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

إطلاق أغنية (فرحانين) من غزة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

بلاغ ودعوات جادة ضد سلمى الشيمي بـ&#34;التحريض على الفجور&#34;

بلاغ ودعوات جادة ضد سلمى الشيمي بـ"التحريض على الفجور"

شاهد: أحمد السقّا يثير الجدل بطريقته الغريبة في ممارسة رياضة الضغط

شاهد: أحمد السقّا يثير الجدل بطريقته الغريبة في ممارسة رياضة الضغط

عربي

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

الداخلية التونسية تفرض الإقامة الجبرية على قيادي في حركة النهضة

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ

لبنانيون يعتدون على عناصر حزب الله بعد إطلاقهم الصواريخ