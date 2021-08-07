شؤون فلسطينية

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ثلاثة عشر أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة إلى الأسير محمد نوارة، والمحكوم بالمؤبد والذي يخوض اضرابا رفضا لعزله الانفرادي.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسرى المضربين مصرون على الاستمرار في معركة الامعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم، مضيفا ان هناك أربعة أسرى ايضا يخوضون اضرابا تضامنيا مع الأسرى الاداريين، متوقعا ان يزداد عدد الأسرى المتضامين في الاضراب خلال الأيام المقبلة.

وحذر عبد ربه، من خطورة الوضع الصحي للأسرى، خاصة مع موجة الحر الشديد التي تشهدها فلسطين، اذ بدأت حالات الاعياء الشديد تظهر عليهم، اضافة لفقدان الوزن، وسوء المعاملة، وتهرب ادارة السجون من تنفيذ مطالبهم، ومنعها للمحامين من زيارتهم.

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