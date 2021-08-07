شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: المجلس الثوري سيعقد جلسة في بلدة بيتا جنوب نابلس

قيادي بفتح: المجلس الثوري سيعقد جلسة في بلدة بيتا جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله، أن زيارة ممثلي دول الاتحاد الاوروبي الى بلدة بيتا جنوب نابلس، تأتي في إطار الاطلاع على الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها قتل الشاب عماد دويكات.

وقال نصر الله للإذاعة الرسمية، اليوم السبت، إن عزيمة شعبنا أقوى من جيش الاحتلال، وقادرة على هزيمة المشروع الاستيطاني على قمة جبل صبيح، كما نجحت في طرد المستوطنين من البؤرة التي لا يزال جيش الاحتلال فيها.

وأضاف ان اجتماع المجلس الذي سيعقد في بلدة بيتا خلال الفترة المقبلة، ويحمل رسالة بأن فتح تقف الى جانب شعبنا في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان.

وبين نصر الله ان اجتماعا سيعقد مع رئيس الوزراء محمد اشتية غدا الأحد، لبحث تحديد موعد الاجتماع ومناقشة العديد من القضايا.

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