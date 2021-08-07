البزم: لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر

رام الله - دنيا الوطندعا المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، المواطنين لاعتماد التسجيل الإلكتروني للسفر من خلال موقع وزارة الداخلية، عبر نافذة خاصة لهيئة المعابر مبرمجة لتمكين المواطنين من التسجيل وإجراء جميع معاملات السفر عبرها.وقال البزم في تصريحات لإذاعة (القدس)، حول السفر عبر معبر رفح البري: "إن السفر عبر معبر رفح يسير بوتيرة عادية، ولدينا الآن قرابة 350 مواطناً يسافرون يومياً عبر المعبر من كشوفات الوزارة، لكن الأعداد كبيرة وهناك إقبال كبير على السفر في هذه الفترة".وأشار إلى أنه بناءً على تواصل الوزارة مع الجانب المصري سابقاً تم خلال الأسابيع الماضية زيادة عدد المغادرين عبر المعبر يومياً بواقع 100 مسافر يومياً، مستطرداً "لكن فصل الصيف يشهد إقبالاً كبيراً على السفر، وهناك حاجة كبيرة لدى المواطنين للسفر".وأضاف: "لدينا أكثر من 26 ألف مواطن مسجلين للسفر في كشوفات هيئة المعابر، وهو عدد قابل للزيادة، ولو توقف العدد عند هذا الحد نحتاج لأربعة أشهر من أجل تسهيل سفرهم بالآلية المعمول بها حالياً".ولفت البزم إلى أن المواطن يستطيع التسجيل للسفر إلكترونياً من بيته دون عناء التوجه لصالة التسجيل، إلا في حال طُلب منه ذلك، مبيناً أنه بإمكانه إتمام معاملات السفر مثل (تسجيل، استعجال، تأجيل، تحميل الوثائق، وغيرها) وذلك دون الحاجة للتوجه لصالة التسجيل "أبو خضرة"؛ نظراً للازدحام الشديد فيها.