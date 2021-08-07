الرئاسة: أبو مازن سُيعلن أمام الجمعية العامة عن مبادرة تُلزم اسرائيل بوقف انتهاكاتها

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس سُيعلن في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المُقبل، عن مبادرة فلسطينية تدعو الى إلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.وقال أبو ردينة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الرئيس سيدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين، رامية بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية بهذا الشأن.وجدّد الناطق باسم الرئاسة دعوة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا، وانهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.وثمن أبو ردينة، موقف الخارجية الأميركية التي دعت فيه إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح، وعدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين، مطالبا في هذا السياق، الادارة الأميركية باتخاذ خطوات عملية وملموسة على الأرض في هذا الشأن.ولفت الى الاتصال الهاتفي الذي جري بين أبو مازن ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والذي تم خلاله الاتفاق بين الزعيمين على اهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة الصعد.وفي سياق آخر، دانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي أدت الى استشهاد الشاب عماد دويكات (37 عاما).وقال أبو ردينة: إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الأعزل، مؤكدة أنها استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.