شؤون فلسطينية

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من المكتب السياسي للجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
بدعوة من رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية شارك وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي. 

وضم الوفد ماهر الطاهر و أبو علي حسن أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية .

وقد استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية وفد الجبهة في مقر الرئاسة الإيرانية ظهر الجمعة (6/8/2021)، حيث نقل الوفد التهاني لرئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما نقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات للرئيس الإيراني، وأكد وفد الجبهة إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقوف إيران بكل إمكانياتها إلى جانب المقاومة الفلسطينية لتحقيق أهدافها، كما تحدث عن معركة سيف القدس ومعانيها، وأكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين.

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