شؤون فلسطينية

أبو الريش يكشف عن المواد التي يواصل الاحتلال منع إدخالها لقطاع غزة

أبو الريش يكشف عن المواد التي يواصل الاحتلال منع إدخالها لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رامي أبو الريش، مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد، اليوم السبت: "إن الكثير من المواد ما زال الاحتلال يمنع إدخالها مثل مواد البناء والألمونيوم والخشب والمواد الخام للمصانع"، مبيناً أن الاحتلال قام باستهداف المنشآت الصناعية والتجارية وهو ما أدى لتراجع الحركة الشرائية.

وأكد أبو الريش في حديثه لإذاعة (صوت الأقصى)، أن الاحتلال يمارس الحصار في محاولة يائسة لتركيع شعبنا في غزة، ويوجد وعود عبر وسطاء بأن يعود معبر كرم أبو سالم للعمل كما كان قبل العدوان الأخير.

وأشار أبو الريش إلى أن بعض مواد البناء تدخل عبر معبر رفح التجاري مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن المعبر يعمل فقط ثلاثة أيام والكميات غير كافية للقطاع، وأسعار الحديد الموردة من مصر مرتفعة بالنسبة للمقاولين والمستهلكين.

وأضاف: " ليس كل الأجهزة الكهربائية والتقنية تدخل لقطاع غزة، ويوجد وعود بأن يدخل الاحتلال خلال الأيام المقبلة كميات من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال".

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