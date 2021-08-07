طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المعابر والحدود، في وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (75) من كشف رقم (26/ 2021)، منوهة للمسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال العام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.للاطلاع على كشف المسافرين (26/ 2021):