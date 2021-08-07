شؤون فلسطينية

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

92 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إصابة فحص 585 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1102 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 117212، منها 1374 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 16 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 114736 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 65، منها 47 حالة خطرة.

وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة وهي تكفي لـ 110135 شخصا.

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