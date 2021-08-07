نابلس: مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوات صوتية في بيتا

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة بيتا الرئيسي الموازي لشارع نابلس.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت إثر تجدد عمليات الإرباك الليلي التي ينفذها شبان وأهالي بيتا في المناطق المحيطة بجبل صبيح.وأوضحت أن الشبان فجّروا براميل كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، وأشعلوا النيران على بعد أمتار من مفرق البلدة، فيما نصب الجنود حاجزاً طياراً على المدخل الرئيس للبلدة.وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات بالمطاط إحداها في الصدر، و8 بالاختناق وإصابة واحدة نتيجة السقوط خلال تجدد المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.ومنذ حوالي الثلاثة أشهر تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في محاولة لطرد المستوطنين من المكان.واستشهد في بيتا 6 شبان كان آخرهم الشهيد عماد دويكات، والذي ارتقى شهيدا أمس الجمعة بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب العشرات بالرصاص.