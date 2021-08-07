شؤون فلسطينية

جنين: مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحطمون مركبتهم في كفر راعي

جنين: مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحطمون مركبتهم في كفر راعي
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون فجر اليوم السبت على عدد من المزارعين وأطلقوا عليهم الرصاص، كما حطموا سيارتهم على جبل أبو الشوارب في كفر راعي جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب إبراهيم ملحم وعدد من رفاقه تعرضوا لهجوم مستوطنين خلال تواجدهم في أراضيهم الزراعية في منطقة كفر راعي.

 ولاحق المستوطنون الشبان وأطلقوا عليهم الرصاص وحطموا مركبة المواطن ملحم.

وكان المستوطنون قد استولوا في التاسع عشر من الشهر الماضي على جبل "أبو الشوارب" بزعم أنه أملاك دولة وبدون أصحاب.

وتفاجأ أهالي كفر راعي باستيلاء مستوطنين على الجبل البالغة مساحته نحو مئة دونم.

وتمركز المستوطنون على قمّة الجبل كما شقّوا طريقًا تؤدي إليه، وحرقوا الأعشاب في المكان، وأقاموا سياجًا في محيطه، وبدأوا بنقل أغراضهم إليه من مستوطنة "دوتان" القريبة.

 وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة تمثلت بالاعتداء على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وتجريف الأراضي وشق الطرق الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي، أبرزها استشهاد (7) فلسطينيين برصاص الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ عدد المصابين (2140) مصابا في (206) عمليات إطلاق نار نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (206) اعتداءات، و(62) اعتداء للمستوطنين، حيث ارتفع عدد الإصابات عن شهر يونيو الماضي الذي بلغ (1449) مصابا.

ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلال الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.

وارتكب الاحتلال ومستوطنوه (22) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال (3) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى (3387) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة، حسب التقرير.

وبلغ عدد المنازل التي تم هدمها (32) منزلًا، فضلا عن عشرات المنازل التي أٌخطر أهلها بالهدم، فيما وهدمت قوات الاحتلال والمستوطنين (47) منشأة بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت (19) من الممتلكات.

وأحصى التقرير (24) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق نابلس وطوباس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (2157، 329، 274) انتهاكا على التوالي.

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