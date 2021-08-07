شؤون فلسطينية

تنويه مهم من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن تحسين المعدل والاستكمال

تنويه مهم من التعليم لطلبة الثانوية العامة بشأن تحسين المعدل والاستكمال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تنويهاً مهمًا لطلبة الثانوية العامة الراغبين بتحسين معدلاتهم، وطلبة غير المستكمل بشأن الأوراق والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والتقديم للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق والرسوم المطلوبة لتحسن المعدل كما يلي:

4 صور شخصية ملونة وحديثة .
كشف علامات الثانوية العامة _ النسخة الأصلية.
صورة مصدقة عن شهاد الميلاد.
صورة عن الهوية.
رسوم التسجيل 200 شيكل.
وأشارت إلى أن عملية التسجيل لغير المستكملين تبدأ يوم الأحد 8/8 وتنتهي يوم الأربعاء 11/8، مبينة أن آخر موعد للانسحاب من تحسين المعدل أو غير مستكمل الأربعاء 11/8.

ولفتت إلى أنه بإمكان الطلبة التسجيل لتحسين المعدل أو الإعادة يتم في المديريات _ قسم الامتحانات.

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