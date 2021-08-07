وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث مروع في السعودية

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الخارجية الأردنية: إنها تتابع حادث السير الذي تعرض له 5 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة حائل في السعودية، وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.ووفق صحيفة (الغد) فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، بأن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن.وأوضح أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج.وأعرب الفايز عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للطفلة المصابة".