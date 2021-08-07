شؤون فلسطينية

إدارة (بيانكو) تنفي تعرض المنتجع لتفجير شمالي قطاع غزة

إدارة (بيانكو) تنفي تعرض المنتجع لتفجير شمالي قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
نفى سهيل السقا، مدير منتجع (بيانكو)، الأنباء التي تتحدث عن وقوع أضرار بالمنتجع نتيجة تفجير استهدف الجدار الخارجي للمنتجع، صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة.

وقال السقا في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "ننفي وقوع أية أضرار داخل المنتجع نتيجة التفجير، حيث أن التفجير وقع بجانب المنتجع، أما الأنباء التي تتحدث عن وجود أضرار فهي غير صحيحة".

وكانت وسائل الإعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد أكدوا عبر منصاتهم، بأن تفجيراً وقع صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار بمنتجع (بيانكو).

بدورها، حاولت "دنيا الوطن" التواصل مع وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، للحصول على تعليق حول الحادثة، لكن لم تتلق رداً على اتصالاتها.

وكان عيسى مقداد، أحد قيادات السلفية بغزة، قال عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "ذهبنا اليوم لمنتجع بيانكو من أجل إنكار المنكر قبل حدوثه حيث أن هذا المنتجع سيقيم غداً حفلا غنائيا مختلطا على شاطئ بحر بيت لاهيا حيث أننا توجهنا للمكان اليوم ورفض صاحب المنتجع التعاطي معنا وهو مصر على إقامة الحفل الغنائي".

وطالب الحكومة بإيقاف الحفل، قائلاً: "لذلك نطالب الحكومة بإيقاف هذا المنكر قبل وقوعه، وأطالب جميع الدعاة والمشايخ والغيورين إنكار هذا المنكر عبر. صفحاتهم وكتابة اسم المكان والتحذير منه لأن الرجل يعلن المنكر علنيا فعلينا الإنكار العلنى بعد رفضه الاستجابة لنا".

وتابع: "الرجاء الدخول على صفحة المنتجع والإنكار بحكمة موعظة حسنة حتى نبرأ إلى الله مما يصنع هؤلاء من فساد منظم على أرض الجهاد حيث أن هذا المكان لا يبتعد إلا مسافة قريبة على. بلادنا المحتلة فهكذا أصبحت ثغورنا، الرجاء من الجميع مشاركة المنشور حتى يصل لأقصى عدد ونكون سببا فى إغلاق باب الشر هذا".

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