وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنيجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، زيارة رسمية العاصمة المغربية الرباط يومي 11 و12 آب/ أغسطس الجاري.ووفق موقع (رأي اليوم) فإنه تعد هذه الزيارة الأولى له منذ استئناف العلاقات أواخر العام المنصرم، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي أمس الجمعة.وأوضح المصدر أن لبيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال هذه الزيارة، بدون الإدلاء بتفاصيل حول برنامجها.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه على زيارة المغرب، وذلك عشية انطلاق خط جوي مباشر ابتداء من 25 تموز/ يوليو المنصرم.