التجمع النقابي بجامعة "تمبل" الأمريكية يُطالب بوقف الدعم عن الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنوصف التجمع النقابي لموظفي وعمال وطلاب جامعة "تمبل" الأمريكية، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بـ"دولة فصل عنصري".وأعرب التجمع النقابي للجامعة التي تعتبر أكبر جامعة في فيلادلفيا، في بيان له، عن تأييده لحق شعبنا الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري.ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية والدعم المالي لـ"إسرائيل"، مطالبًا إياه ووزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس الأمريكي، بالأخذ بتوصيات تقرير "هيومن رايتس ووتش"، كنقطة انطلاق للغضب على "إسرائيل"، للتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.وعبّر التجمع النقابي، عن دعمه لحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات "BDS"، وللمواقف الأكاديمية الأمريكية الداعمة لفلسطين.وتعبر "تمبل"، جامعة بحثية عامة مقرها مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، ويبلغ عدد طلابها نحو 40 الف طالب، وتأسست عام 1884.