شؤون فلسطينية

حماس تعلق على قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة

حماس تعلق على قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس صباح اليوم، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة، فجر السبت.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، في بيان له أن: إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الالف انهم لن يخضعوا لاملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع.

وقال إن: الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال، لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة.

يذكر أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت فجر اليوم، موقعاً للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية أغارت  على مجمع عسكري يتبع لحمـاس في منطقة ‎جباليا وذلك ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.

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