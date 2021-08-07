كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء؟
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، اليوم السبت، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية نسبياً حارا إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2021/08/08 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاثنين 2021/08/09 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2021/08/10 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|35-23
|32-22
|32-22
|بيت لحم
|35-23
|32-22
|32-22
|رام الله والبيرة
|34-22
|31-21
|31-21
|طولكرم
|37-25
|34-24
|34-24
|نابلس
|36-23
|33-22
|33-22
|قلقيلية
|37-25
|34-24
|34-24
|جنين
|39-24
|36-23
|36-23
|سلفيت
|35-23
|32-22
|32-22
|طوباس
|40-25
|37-24
|37-24
|روابي
|36-23
|33-22
|33-22
|الخليل
|34-22
|31-21
|31-21
|غزه
|35-26
|32-25
|32-25
|أريحا
|45-29
|42-28
|42-28
|خانيونس
|35-26
|32-25
|32-25
|الأغوار الشمالية
|43-28
|40-27
|40-27
|رفح
|36-25
|33-24
|33-24
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