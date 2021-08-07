شؤون فلسطينية

النخالة يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

النخالة يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الجمعة، وفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام زياد النخالة، الذي هنأ الرئيس الايراني على ثقة الشعب الايراني بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية.

وقالت حركة الجهاد، في بيان صحفي: "أعرب الأخ الأمين العام للرئيس عن ثقة الحركة بنهج ايران في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في سبيل تحرير أرضه".

وأضافت: "واستعرض الوفد آخر التطورات في فلسطين بعد معركة سيف القدس المظفرة والممارسات الصهيونية في القدس وعموم الأراضي المحتلة ومعاناة شعبنا من الحصار المستمر على قطاع غزة".

وتابعت: "وشكر الوفد الرئيس على دعمهم الدائم لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الصهيوني. متمنيا للرئيس التوفيق والنجاح في فترته الرئاسية القادمة وللشعب الايراني المزيد من العزة والاقتدار والسعادة".

واستكمل البيان: "من جهته شكر رئيسي وفد الجهاد على حضوره حفل التنصيب الرئاسي، مؤكدا دعمهم الدائم لقضية فلسطين العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني المستضعف، مشيداً بحركة الجهاد الإسلامي ومسيرتها الجهادية منذ تأسيسها على يد الشهيد الشقاقي مروراً بالمرحوم الدكتور رمضان شلح وصولاً إلى معركة سيف القدس التي جعلت اسرائيل عاجزة أمام قوة المجاهدين وصمود الشعب الفلسطيني الباطل".

وقالت: "ختم رئيسي اللقاء بثقته بنصر الشعب الفلسطيني ومقاومته على العدو الصهيوني شرط التوكل على الله والثقة بقدرات المقاومة وتعزيزها، مشيراً الى وقوفه والجمهورية الاسلامية الدائم إلى جانب المجاهدين حتى النصر والتمكين".






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