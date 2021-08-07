طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية، وأرضاً زراعية في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع الإدارة المدنية بأربعة صواريخ على الأقل، كما استهدفت أرضاً زراعية بجواره.وفي السياق، أطلقت المقاومة الفلسطينية، نيران رشاشاتها الأرضية تجاه الطائرات المغيرة، في شمال قطاع غزة.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائرات مقاتلة أغارت على موقع يتبع لحركة حماس ومربض لإطلاق الصواريخ، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، أمس الجمعة.