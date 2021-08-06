مجدلاني يكشف موعد صرف المنحة القطرية لمستحقيها بغزة





رام الله - دنيا الوطنكشف وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، أن إجراءات توزيع المنحة المالية القطرية على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تسير بشكل طبيعي وفق الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر.وأكد الوزير مجدلاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزارته تتولى هذه المهمة، وأن هناك معالجات تتعلق بآليات تنفيذ وتوزيع المنحة من خلال البنوك الفلسطينية.وفيما يتعلق بموعد وصول هذه المساعدات لمستحقيها داخل القطاع، قال مجدلاني: "من المتوقع أن تنهي السلطة الفلسطينية حل كل الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم صرف الأموال للمستحقين، خلال هذا الأسبوع".وقال: "إن السلطة الفلسطينية تعمل على حل هذه المسائل المتعلقة بآليات التوزيع مع البنوك، واختيار الوسائل المناسبة التي لا تشكل أية مخاطر أو تهديدات للبنوك الفلسطينية".وأوضح أن "الجانب الإسرائيلي لا يعارض تولي السلطة الفلسطينية توزيع هذه الأموال، وأن الجانب القطري تولى كل القضايا المتعلقة بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا أن الوزارة تعمل على آليات التنفيذ المتعلقة بقنوات إيصال المساعدات عبر الجهاز المصرفي الفلسطيني".وعن اتهامات بعض القوى السياسية الفلسطينية للسلطة بعرقلة وتأخير توزيع هذه المساعدات، قال مجدلاني: "مجرد إدعاءات سخيفة، لا تستحق الرد، نحن نبذل كل جهد مستطاع لإيصال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة ربوع الوطن، ومن أي جهة كانت".وتابع: "السلطة الفلسطينية تتحمل بالأساس المسؤولية الأكبر في الحماية والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".