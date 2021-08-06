القيادة الوسطى الأمريكية: المسيرات التي استهدفت "ميرسر ستريت" إيرانية الصنع





وأضافت: "لا يمكن للنظام الإسرائيلي محو سجله الإجرامي عبر توزيع التهم على الآخرين".













رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خبراء أمريكيون خلصوا إلى أن الطائرات المسيرة التي استهدفت ناقلة "ميرسر ستريت" إيرانية الصنع.وأضافت، في بيان صحفي، أن الناقلة البحرية، تعرضت لهجوم فاشل من طائرتين مسيرتين عشية 29 تموز/ يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن الضرر في "ميرسر ستريت" أحدثته مسيرة ثالثة محملة بمتفجرات استهدفتها في 30 تموز.وتابعت: "المحققون وجدوا بقايا قليلة لمسيرة واحدة على الأقل وتمكنوا من استعادتها من المياه".من جانبها، نفت نائبة المندوب الإيراني في مجلس الأمن، صلة إيران بالهجوم على الناقلة، مشيرةً إلى أن " الاتهامات الموجهة لنا (إيران) بشأن ميرسر ستريت هدفها صرف انتباه العالم عن جرائم إسرائيل"